Ouverture du musée La Remise des sapeurs pompiers de Passy Le Fayet, La Remise, Passy
samedi 19 septembre 2026 · La Remise · Passy
Informations pratiques
Ouverture du musée La Remise des sapeurs pompiers de Passy Le Fayet 19 et 20 septembre La Remise Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez explorer La Remise !
Les anciens sapeurs-pompiers de Passy-le Fayet vous présenteront l’évolution au fil des siècles de leur métier ainsi qu’une collection de matériel, d’équipements et de vieux véhicules de secours utilisés dans la lutte contre l’incendie.
La Remise rue du plan 74190 Passy Passy 74190 Marlioz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Musée mettant en valeur la profession et l’activité des sapeurs-pompiers de Passy/Le Fayet.
Venez explorer La Remise !
© La Remise – Patrick Bontaz
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