Lancement de l’espace Facile à lire, Médiathèque De Delle, Delle

Informations pratiques

Lancement de l’espace Facile à lire Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque De Delle Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Lancement officiel du nouvel espace « Facile à lire » de la Médiathèque de Delle, en collaboration avec la Médiathèque départementale.

Présentation du dispositif et de la démarche, du moblier dédié et de la sélection de documents.

Présentation du nouveau « guide de l’usager » par Sandra Vauchy, facilitatice graphique.

Médiathèque De Delle 1 rue de Déridé 90100 Delle Delle 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture