Lancement de saison, humour musical La Truite Théâtre municipal Moulins

Informations pratiques

Moulins

Spectacle d’humour musical La Truite

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 21:15:00

Date(s) :

2026-09-25

Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ?

En revisitant la mélodie si célèbre de La Truite de Schubert, les 5 musiciens du groupe Accordzéâm proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux.

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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

Who would have thought that the life of a trout could be so exciting?

By reinterpreting the famous melody of Schubert’s “The Trout,” the five musicians of the group Accordz’em offer a refreshing cascade of musical styles.

L’événement Spectacle d’humour musical La Truite Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région