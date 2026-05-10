Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas ! Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

De 14h à 18h : animations tout-public – Annimations sportives avec l’Animation sportive municipale et l’ADDAN pour découvrir l’art du déplacement – Village associatif et ateliers avec : Arlène, La Boutik mobile d’Océan, l’atelier vélo de Plan B, L’association Regart’s**,** Môm’Nantes… * Espace convivialité : buvette à petit prix tout l’après-midi * A partir de 18h : Spectacle Le bal de Bellevue La compagnie Système B revient nous présenter son tour du monde des danses récoltées il y a déjà 10 ans sur le quartier.Un spectacle participatif à partager !https://youtu.be/dlWDC-cREC8?si=1zWnmm-r6gmsZsyJ A partir de 19h30 : repas Une proposition en cours de construction… A partir de 19h30 : concert

Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100



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