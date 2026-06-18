Lancement du Comité de Pilotage Tourisme LGBT+ pour la destination Paris Mairie de Paris Centre PARIS jeudi 18 juin 2026.

️‍ Lancement officiel du Comité de Pilotage Tourisme LGBT+ ️‍⚧️

Dans le cadre de la Quinzaine des Fiertés, cet événement marquera le lancement officiel du Comité de Pilotage Tourisme LGBT+ pour la destination Paris.

L’un des premiers grands chantiers de ce comité sera la co-construction et la rédaction d’une Charte d’Accueil LGBT+, visant à promouvoir activement un accueil bienveillant, ouvert et sécurisant au sein de l’offre touristique de notre métropole.

Au programme de la soirée :

18h30 : Ouverture des portes et accueil des participant·es.

Ouverture des portes et accueil des participant·es. 19h00 : Début de la présentation officielle du Comité de Pilotage, de ses grandes missions, de son calendrier et de ses objectifs.

Début de la présentation officielle du Comité de Pilotage, de ses grandes missions, de son calendrier et de ses objectifs. Temps d’échanges : Un moment d’expression et de débat ouvert à la salle pour recueillir vos idées, retours et attentes.

Un moment d’expression et de débat ouvert à la salle pour recueillir vos idées, retours et attentes. Clôture : La soirée se terminera par le traditionnel verre de l’amitié pour prolonger les discussions de manière informelle.

Qui peut participer ?

Commerçant·es, responsables associatifs, professionnel·les du tourisme et de l’hôtellerie, habitant·es de Paris ou toute personne simplement intéressée par ces enjeux cruciaux de diversité : vous êtes les bienvenu·es pour découvrir la démarche et contribuer à cette dynamique collective !

Entrée gratuite sur inscription préalable obligatoire (jauge limitée).

Dans le cadre de la Quinzaine des Fiertés, participez à la réunion de lancement officiel du Comité de Pilotage Tourisme LGBT+. Un projet collectif pour promouvoir un accueil touristique parisien inclusif et bienveillant.

Le jeudi 18 juin 2026

de 18h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-19T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T18:30:00+02:00_2026-06-18T21:30:00+02:00

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS

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