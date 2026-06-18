Lancement du Comité de Pilotage Tourisme LGBT+ pour la destination Paris Mairie de Paris Centre PARIS
Lancement du Comité de Pilotage Tourisme LGBT+ pour la destination Paris Mairie de Paris Centre PARIS jeudi 18 juin 2026.
️ Lancement officiel du Comité de Pilotage Tourisme LGBT+ ️⚧️
Dans le cadre de la Quinzaine des Fiertés, cet événement marquera le lancement officiel du Comité de Pilotage Tourisme LGBT+ pour la destination Paris.
L’un des premiers grands chantiers de ce comité sera la co-construction et la rédaction d’une Charte d’Accueil LGBT+, visant à promouvoir activement un accueil bienveillant, ouvert et sécurisant au sein de l’offre touristique de notre métropole.
Au programme de la soirée :
- 18h30 : Ouverture des portes et accueil des participant·es.
- 19h00 : Début de la présentation officielle du Comité de Pilotage, de ses grandes missions, de son calendrier et de ses objectifs.
- Temps d’échanges : Un moment d’expression et de débat ouvert à la salle pour recueillir vos idées, retours et attentes.
- Clôture : La soirée se terminera par le traditionnel verre de l’amitié pour prolonger les discussions de manière informelle.
Qui peut participer ?
Commerçant·es, responsables associatifs, professionnel·les du tourisme et de l’hôtellerie, habitant·es de Paris ou toute personne simplement intéressée par ces enjeux cruciaux de diversité : vous êtes les bienvenu·es pour découvrir la démarche et contribuer à cette dynamique collective !
Entrée gratuite sur inscription préalable obligatoire (jauge limitée).
Dans le cadre de la Quinzaine des Fiertés, participez à la réunion de lancement officiel du Comité de Pilotage Tourisme LGBT+. Un projet collectif pour promouvoir un accueil touristique parisien inclusif et bienveillant.
Le jeudi 18 juin 2026
de 18h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-19T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T18:30:00+02:00_2026-06-18T21:30:00+02:00
Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS
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