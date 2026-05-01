Lancement du Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers
Lancement du Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers samedi 30 mai 2026.
Saint-André-les-Vergers
Lancement du Festival Saint-André en Jeu
RDV parvis de l’Hôtel de Ville Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
>< De 14h à 15h
Les orchestres de l’École Municipale des Arts et Loisirs ouvriront les festivités avec un concert en plein air.
>> À 15h
Place au traditionnel lâcher de ballons organisé avec Saint-André Animation Loisirs, un moment coloré et festif à partager en famille.
Les ballons utilisés sont biodégradables.
Notez bien la date et venez profiter entre amis ou en famille d’un après-midi placé sous le signe du jeu, de la musique et de la bonne humeur ! .
RDV parvis de l’Hôtel de Ville Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est
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L’événement Lancement du Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne