Saint-André-les-Vergers

Lancement du Festival Saint-André en Jeu

RDV parvis de l’Hôtel de Ville Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

>< De 14h à 15h Les orchestres de l’École Municipale des Arts et Loisirs ouvriront les festivités avec un concert en plein air. >> À 15h

Place au traditionnel lâcher de ballons organisé avec Saint-André Animation Loisirs, un moment coloré et festif à partager en famille.

Les ballons utilisés sont biodégradables.



Notez bien la date et venez profiter entre amis ou en famille d’un après-midi placé sous le signe du jeu, de la musique et de la bonne humeur ! .

RDV parvis de l’Hôtel de Ville Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est

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English :

L’événement Lancement du Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne