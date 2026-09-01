LANCEMENT SECTION LOISIR FOOTBALL Corsept
vendredi 11 septembre 2026 · Corsept
Informations pratiques
Corsept
LANCEMENT SECTION LOISIR FOOTBALL
Port de la Maison Verte Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
La section loisirs du FC Estuaire est ouverte à compter du vendredi 11 septembre !
Soirée de lancement ce vendredi !
la section loisirs du FC Estuaire
Aucun niveau requis, ouverte à tous, hommes et femmes.
Ateliers variés, jeux, matchs.
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet www.corsept.fr .
Port de la Maison Verte Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr
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English :
L’événement LANCEMENT SECTION LOISIR FOOTBALL Corsept a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin
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