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AGENDA · Corsept

LANCEMENT SECTION LOISIR FOOTBALL Corsept

vendredi 11 septembre 2026 · Corsept

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Port de la Maison Verte
Ville
44560 Corsept
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Corsept

LANCEMENT SECTION LOISIR FOOTBALL

Port de la Maison Verte Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :
2026-09-11

La section loisirs du FC Estuaire est ouverte à compter du vendredi 11 septembre !

Soirée de lancement ce vendredi ! 
la section loisirs du FC Estuaire
Aucun niveau requis, ouverte à tous, hommes et femmes.
Ateliers variés, jeux, matchs.

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet www.corsept.fr   .

Port de la Maison Verte Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96  accueil@corsept.fr

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English :

L’événement LANCEMENT SECTION LOISIR FOOTBALL Corsept a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin

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