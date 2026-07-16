Land art à la plage avec le Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits ! Plaine de la Filhole Marmande
mercredi 5 août 2026 · Plaine de la Filhole · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Land art à la plage avec le Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits !
Plaine de la Filhole Plage de Marmande Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Les portraits en balade, Land art avec les tout petits
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Les portraits en balade, Land art avec les tout petits
Après avoir récolté des éléments de la nature, les enfants seront invités à créer des mini paysages qui serviront de nouveau décor naturel et coloré aux portraits.
Enfants partir de 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Plaine de la Filhole Plage de Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr
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English : Land art à la plage avec le Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits !
Highlights of the “Portraits” Exhibition: Portraits on the Move, Land Art with the Little Ones
L’événement Land art à la plage avec le Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
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