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Land art à la plage avec le Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits ! Plaine de la Filhole Marmande

mercredi 5 août 2026 · Plaine de la Filhole · Marmande

Land art à la plage avec le Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits ! Plaine de la Filhole Marmande

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Plaine de la Filhole
Adresse
Plage de Marmande
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Land art à la plage avec le Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits !

Plaine de la Filhole Plage de Marmande Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Les portraits en balade, Land art avec les tout petits
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Les portraits en balade, Land art avec les tout petits
Après avoir récolté des éléments de la nature, les enfants seront invités à créer des mini paysages qui serviront de nouveau décor naturel et coloré aux portraits.
Enfants partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.   .

Plaine de la Filhole Plage de Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49  musee@mairie-marmande.fr

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English : Land art à la plage avec le Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits !

Highlights of the “Portraits” Exhibition: Portraits on the Move, Land Art with the Little Ones

L’événement Land art à la plage avec le Musée Marzelles Temps fort de l’Exposition Portraits ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne

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