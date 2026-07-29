Land art sensoriel Rue du Château Pau
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Land art sensoriel
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Performance et rencontre avec Olivier Layus, Basse-Plante à l’occasion des Journées du patrimoine
Partie Deux
Dans une 1er partie, au mois de juin, l’artiste nous accompagnait dans son processus de création d’installations végétales en écho avec le jardin en mouvement de la Basse-Plante. Presque 4 mois plus tard, que sont devenues ces graines lancées à travers le jardin ? L’osier aux couleurs chatoyantes s’est développé, les sphères s’ouvrent sur un autre paysage… Forgeur et jardinier, l’artiste invente et forge sur place, pour vous, des structures à sentir, toucher et écouter. .
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Land art sensoriel
L’événement Land art sensoriel Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
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