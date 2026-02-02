Landscape Game En quête de la Pierre Philosophale !

Château de Saint Mesmin Saint-Mesmin Vendée

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:30:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-09-06

Venez participer au grand jeu à énigmes En quête de la Pierre Philosophale .

A la manière des alchimistes, vous devrez retrouver les ingrédients permettant de fabriquer la véritable recette de l’Elixir de longue vie pour sauver, d’une mort imminente, Hugues de Montfaucon, fils du seigneur du château.

Du bon sens, de l’observation, de la coopération, de la perspicacité et surtout une bonne dose de bonne humeur. .

Château de Saint Mesmin Saint-Mesmin 85700 Vendée Pays de la Loire +33 5 49 80 17 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the great puzzle game In search of the Philosopher’s Stone .

L’événement Landscape Game En quête de la Pierre Philosophale ! Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges