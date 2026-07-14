Informations pratiques

Uzerche

L’âne club d’été

La Croix de Fargeas Uzerche Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

L’Âne Club d’Été accueille les enfants de 8 à 12 ans pour un moment d’activités avec les ânes soins aux animaux et jeux à pied pour apprendre à mieux comprendre et accompagner nos amis aux grandes oreilles.

De 14h à 15h30 au sein de l’élevage des ânes voyageurs.

Réservation au 06 59 33 89 14 ou par mail lesanesvoyageurs@gmail.com

En cas de météo inadaptée ou d’un nombre insuffisant de participants, Les ânes voyageurs se réservent le droit d’annuler. .

La Croix de Fargeas Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14 lesanesvoyageurs@gmail.com

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English : L’âne club d’été

L’événement L’âne club d’été Uzerche a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze