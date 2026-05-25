L’anglais par les jeux avec Odile Chéray Saint-Georges-d’Oléron
mardi 6 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
L’anglais par les jeux avec Odile
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-06 17:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Apprenez l’anglais en vous amusant ! Jeux, échanges et défis vous permettront de pratiquer la langue dans une ambiance conviviale et détendue, quel que soit votre niveau sur inscription au 06 30 17 31 59
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
Learn English while having fun! Games, discussions, and challenges will help you practice the language in a friendly and relaxed atmosphere, no matter what your level—sign up by calling 06 30 17 31 59
L’événement L’anglais par les jeux avec Odile Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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