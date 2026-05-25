L’anglais par les jeux avec Odile Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

L’anglais par les jeux avec Odile

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-06 17:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Apprenez l’anglais en vous amusant ! Jeux, échanges et défis vous permettront de pratiquer la langue dans une ambiance conviviale et détendue, quel que soit votre niveau sur inscription au 06 30 17 31 59

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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

Learn English while having fun! Games, discussions, and challenges will help you practice the language in a friendly and relaxed atmosphere, no matter what your level—sign up by calling 06 30 17 31 59

L’événement L’anglais par les jeux avec Odile Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes