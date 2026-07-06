Language no broblem Mixt, salle Nova Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:00 – 21:10

Gratuit : non

L’occupation, la guerre, l’exil : c’est aussi une affaire de langues — à subir, à défendre, à apprendre. À partir de son expérience, avec humour, amour, colère, la Palestinienne Marah Haj Hussein décode la géopolitique du multilinguisme dans un solo où danse et théâtre se répondent. Née à Kofor Yassif, en Palestine occupée, Marah Haj Hussein vit aujourd’hui à Anvers. Elle parle l’arabe palestinien, l’hébreu, le néerlandais et l’anglais. Avec la danse, le théâtre, des archives visuelles et audio, elle convoque tour à tour son histoire personnelle et celle de sa famille pour décrypter le dessous des cartes du multilinguisme. Au-delà des quiproquos et des malentendus, comment cohabitent vos langues quand vous en parlez plusieurs ? Et votre langue maternelle, peut-elle survivre à l’oppression d’une langue officielle imposée par le colonisateur ? Marah Haj a remporté le prix Roel Verniers pour ce premier spectacle au het TheaterFestival en 2023. Dans le cadre du festival Les Cosmopolites

Mixt, salle Nova Nantes 44000

https://mixt.fr/language-no-broblem-04112026-1900



Afficher la carte du lieu Mixt, salle Nova et trouvez le meilleur itinéraire

