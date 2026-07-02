Language no broblem, Mixt, salle Nova, Nantes
mardi 3 novembre 2026 · Mixt, salle Nova · Nantes
Informations pratiques
Language no broblem Mardi 3 novembre, 20h00 Mixt, salle Nova Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T21:10:00+01:00
Fin : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T21:10:00+01:00
L’occupation, la guerre, l’exil : c’est aussi une affaire de langues — à subir, à défendre, à apprendre. À partir de son expérience, avec humour, amour, colère, la Palestinienne Marah Haj Hussein décode la géopolitique du multilinguisme dans un solo où danse et théâtre se répondent.
Née à Kofor Yassif, en Palestine occupée, Marah Haj Hussein vit aujourd’hui à Anvers. Elle parle l’arabe palestinien, l’hébreu, le néerlandais et l’anglais. Avec la danse, le théâtre, des archives visuelles et audio, elle convoque tour à tour son histoire personnelle et celle de sa famille pour décrypter le dessous des cartes du multilinguisme. Au-delà des quiproquos et des malentendus, comment cohabitent vos langues quand vous en parlez plusieurs ? Et votre langue maternelle, peut-elle survivre à l’oppression d’une langue officielle imposée par le colonisateur ? Marah Haj a remporté le prix Roel Verniers pour ce premier spectacle au het TheaterFestival en 2023.
Dans le cadre du festival Les Cosmopolites
Mixt, salle Nova 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/language-no-broblem-03112026-1900 »}]
Language no broblem / Festival Les Cosmopolites / Théâtre / Spectacle vivant / Mixt Nantes Théâtre
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