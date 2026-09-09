Langue, culture et traditions de notre belle Provence, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Amis du Vieux Lambesc · Lambesc
Informations pratiques
Langue, culture et traditions de notre belle Provence Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée des Amis du Vieux Lambesc Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
A travers proverbes et expressions provençales, les associations la Bono Font et les Amis du Vieux Lambesc vous parleront de ce qui fait le charme de la culture provençale.
Musée des Amis du Vieux Lambesc 2 Rue du Jas 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 59 36 20 https://www.bing.com/alink/link?url=https://amisvieuxlambesc.canalblog.com/&source=serp-local&h=YF1vsh8wDyX8liLQxWIoe20+33YscLkcIA+70XDJ6qI=&p=lw_lstp&ig=B2F6D77C8B98460EA3FC377053B0E243&ypid=YN2000x14538568393852580540
A travers proverbes et expressions provençales, les associations la Bono Font et les Amis du Vieux Lambesc vous parleront de ce qui fait le charme de la culture provençale.
©Ville de Lambesc
À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)
- Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Municipale Espace Beaudoux Lambesc 9 septembre 2026
- Repas de début d’année des Retraités de Bertoglio avenue de Verdun Lambesc 10 septembre 2026
- Braderie de la Médiathèque Médiathèque Lambesc 12 septembre 2026
- Vins et coquillages au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc 12 septembre 2026
- Les Histoires du mercredi Médiathèque Lambesc 16 septembre 2026