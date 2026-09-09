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Langue, culture et traditions de notre belle Provence, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc

dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Amis du Vieux Lambesc · Lambesc

Langue, culture et traditions de notre belle Provence, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Amis du Vieux Lambesc
Adresse
2 Rue du Jas 13410 Lambesc
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône

Langue, culture et traditions de notre belle Provence Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée des Amis du Vieux Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A travers proverbes et expressions provençales, les associations la Bono Font et les Amis du Vieux Lambesc vous parleront de ce qui fait le charme de la culture provençale.

Musée des Amis du Vieux Lambesc 2 Rue du Jas 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 59 36 20 https://www.bing.com/alink/link?url=https://amisvieuxlambesc.canalblog.com/&source=serp-local&h=YF1vsh8wDyX8liLQxWIoe20+33YscLkcIA+70XDJ6qI=&p=lw_lstp&ig=B2F6D77C8B98460EA3FC377053B0E243&ypid=YN2000x14538568393852580540
A travers proverbes et expressions provençales, les associations la Bono Font et les Amis du Vieux Lambesc vous parleront de ce qui fait le charme de la culture provençale.

©Ville de Lambesc

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