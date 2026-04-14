Langue et culture japonaises, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Langue et culture japonaises Vendredi 17 avril, 14h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Venez découvrir les mystères du Japon et voyager dans l’archipel depuis la bibliothèque Bordeaux-Lac.

Célia Ramirez, professeure de langue japonaise, vous propose un atelier participatif autour de la culture japonaise traditionnelle.

Embarquement pour le Pays du Soleil Levant le vendredi 17 avril à partir de 14h30 !

A partir de 11 ans, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier participatif autour de la culture japonaise pour enfants et adolescents avec Célia Ramirez Atelier Japon

Sōji-ji