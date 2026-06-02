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Lannion, la ville aux 3 gares Léguer en fête Parking de Kermaria Lannion

Lannion, la ville aux 3 gares Léguer en fête Parking de Kermaria Lannion dimanche 16 août 2026.

Lieu : Parking de Kermaria

Adresse : Bd Louis Guilloux

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Lannion

Lannion, la ville aux 3 gares Léguer en fête

Parking de Kermaria Bd Louis Guilloux Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Entre Le Léguer et un de ses affluents le Min Ran, venez marcher sur les traces des trois gares de la ville comment le réseau ferroviaire a suppléé aux imperfections du réseau routier fin XIXe et début du XXe siècle.   .

Parking de Kermaria Bd Louis Guilloux Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Lannion, la ville aux 3 gares Léguer en fête Lannion a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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