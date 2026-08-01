Soirée de rêve Cie Aurita + Lorkê Lorkê + Flash Tattoo + DJ set La Mutante Lannion
samedi 15 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Soirée de rêve Cie Aurita + Lorkê Lorkê + Flash Tattoo + DJ set
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Cirque contemporain, chant lyrique et broderies oniriques + Concert oriental-electric.
Entre Deux
Pourrions-nous imaginer un monde, où nous serions suffisamment en sécurité pour dormir, et se laisser aller à la rêverie ? Alexis Pauline Gumbs
Entre Deux invite à un espace-temps de refuge éphémère et d’abris occasionnel.
Entre Deux offre un lieu de repos et d’écoute contemplative, où un matelas généreusement brodé dessine une alcôve de sieste à ciel ouvert.
Entre Deux, comme toutes ces musiciennes et compositrices oubliées, virtuoses et pourtant méconnues.
Les rêveur.euses éveillé.es sont bordés à 360° d’une ambiance musicale acoustique et entouré.es d’un voyage en suspension.
Un entre-deux, pour respirer, pour se laisser aller à la rêverie, à la lisière du dedans et du dehors.
Lorkê Lorkê
Quelque part entre Altin Gün, Acid Arab et Omar Souleyman, les compositions de Lorkê Lorkê nous entraînent dans un tournis rétro-futuriste oscillant entre traditions du moyen-orient et grooves électriques. Le groupe a publié son premier EP, intitulé SHAM , en juin dernier.
Flash Tattoo
Le Volcan tatoo Zoéline Patchouli + Merci Beaucoup tatouage + guest .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Soirée de rêve Cie Aurita + Lorkê Lorkê + Flash Tattoo + DJ set Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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