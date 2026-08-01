Soirée de rêve Cie Aurita + Lorkê Lorkê + Flash Tattoo + DJ set La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Soirée de rêve Cie Aurita + Lorkê Lorkê + Flash Tattoo + DJ set

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Cirque contemporain, chant lyrique et broderies oniriques + Concert oriental-electric.

Entre Deux

Pourrions-nous imaginer un monde, où nous serions suffisamment en sécurité pour dormir, et se laisser aller à la rêverie ? Alexis Pauline Gumbs

Entre Deux invite à un espace-temps de refuge éphémère et d’abris occasionnel.

Entre Deux offre un lieu de repos et d’écoute contemplative, où un matelas généreusement brodé dessine une alcôve de sieste à ciel ouvert.

Entre Deux, comme toutes ces musiciennes et compositrices oubliées, virtuoses et pourtant méconnues.

Les rêveur.euses éveillé.es sont bordés à 360° d’une ambiance musicale acoustique et entouré.es d’un voyage en suspension.

Un entre-deux, pour respirer, pour se laisser aller à la rêverie, à la lisière du dedans et du dehors.

Lorkê Lorkê

Quelque part entre Altin Gün, Acid Arab et Omar Souleyman, les compositions de Lorkê Lorkê nous entraînent dans un tournis rétro-futuriste oscillant entre traditions du moyen-orient et grooves électriques. Le groupe a publié son premier EP, intitulé SHAM , en juin dernier.

Flash Tattoo

Le Volcan tatoo Zoéline Patchouli + Merci Beaucoup tatouage + guest .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Soirée de rêve Cie Aurita + Lorkê Lorkê + Flash Tattoo + DJ set Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose