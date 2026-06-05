L’anniv de L’Entourloupe L’Entourloupe Bidart

Bidart

L’anniv de L’Entourloupe

L’Entourloupe 16 Rue de la Gare Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Au programme

– Un DJ Set vinyle chill et funky par Girl from the Tutu et Ratbuck

– Des Huîtres

– Du vin de vignerons indépendants

– Des assiettes de finger food inspirées de la carte qui sortira cet été. .

L’Entourloupe 16 Rue de la Gare Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 25 19

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English : L’anniv de L’Entourloupe

L’événement L’anniv de L’Entourloupe Bidart a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Bidart