L’anniv de L’Entourloupe L’Entourloupe Bidart
L’anniv de L’Entourloupe L’Entourloupe Bidart dimanche 7 juin 2026.
Bidart
L’anniv de L’Entourloupe
L’Entourloupe 16 Rue de la Gare Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Au programme
– Un DJ Set vinyle chill et funky par Girl from the Tutu et Ratbuck
– Des Huîtres
– Du vin de vignerons indépendants
– Des assiettes de finger food inspirées de la carte qui sortira cet été. .
L’Entourloupe 16 Rue de la Gare Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 25 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’anniv de L’Entourloupe
L’événement L’anniv de L’Entourloupe Bidart a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Bidart
À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)
- Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart 5 juin 2026
- Bidarten Kantuz Bidart 4 juillet 2026
- Mutxiko (Danses basques) Bidart 12 juillet 2026
- Balade Remonter le Temps des Falaises à Erretegia CPIE Littoral basque Bidart 17 juillet 2026
- Exposition de photographies de Frédéric Lecat Square Pili Tafernaberry Bidart 20 juillet 2026