Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart
Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart vendredi 5 juin 2026.
Bidart
Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 19:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Vernissage Philippe Stinglhamber
Le Bar du Fronton a le plaisir d’accueillir l’univers singulier de Philippe Stinglhamber, un artiste qui donne une seconde vie aux matières oubliées et trésors échoués. Bois patinés par le temps, fragments fracturés, objets usés et couleurs éclatantes deviennent, entre ses mains, des œuvres poétiques, souvent joyeuses entre abstraction, village imaginaire et mémoire maritime.
Son travail évoque le Pays Basque, la mer, l’enfance et l’imaginaire, avec une authenticité brute et sensible. Une invitation à regarder autrement ce que le temps laisse derrière lui.
Vendredi 5 juin
Vernissage de 18h00 à 19h30
Planches de produits locaux et vins offerts lors de la rencontre avec l’artiste. .
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton
L’événement Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bidart
À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)
- L’anniv de L’Entourloupe L’Entourloupe Bidart 7 juin 2026
- Bidarten Kantuz Bidart 4 juillet 2026
- Mutxiko (Danses basques) Bidart 12 juillet 2026
- Balade Remonter le Temps des Falaises à Erretegia CPIE Littoral basque Bidart 17 juillet 2026
- Exposition de photographies de Frédéric Lecat Square Pili Tafernaberry Bidart 20 juillet 2026