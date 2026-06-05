Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart

Bidart

Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 19:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Vernissage Philippe Stinglhamber

Le Bar du Fronton a le plaisir d’accueillir l’univers singulier de Philippe Stinglhamber, un artiste qui donne une seconde vie aux matières oubliées et trésors échoués. Bois patinés par le temps, fragments fracturés, objets usés et couleurs éclatantes deviennent, entre ses mains, des œuvres poétiques, souvent joyeuses entre abstraction, village imaginaire et mémoire maritime.

Son travail évoque le Pays Basque, la mer, l’enfance et l’imaginaire, avec une authenticité brute et sensible. Une invitation à regarder autrement ce que le temps laisse derrière lui.

Vendredi 5 juin

Vernissage de 18h00 à 19h30

Planches de produits locaux et vins offerts lors de la rencontre avec l’artiste. .

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76

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English : Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton

L’événement Philippe Stinglhamber Vernissage au Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bidart