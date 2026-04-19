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L’Anniversaire du Théâtre DuPont Pont de la tortière, Nantes Nantes

L’Anniversaire du Théâtre DuPont Pont de la tortière, Nantes Nantes

L’Anniversaire du Théâtre DuPont Pont de la tortière, Nantes Nantes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Pont de la tortière, Nantes

Adresse : 1 bd des professeurs Sourdille, 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 14:00 – 20:00
Gratuit : non Prix libre Tout public 

Le Théâtre DuPont fête ses trois ans !Depuis 2023, le Théâtre DuPont a vu naître sous lui, de nombreuses rencontres entre artistes et spectateur·trice·s.Témoin de rires, d’émerveillements, de danses, de musiques et d’entraide, il continu de vibrer grâce aux évènements qu’il abrite.Pour l’occasion, la compagnie Coma Teatro a le plaisir de vous inviter à célébrer cet anniversaire ce samedi 25 avril ! Au programme :• 16H00 – Lecture de contes pour enfants – Margaux Coudray• 16h30 – Piñata d’anniversaire pour les enfants• 17h00 – Théâtre d’improvisation – Vicent Alvar• 18h00 – Hula-Hoop – Rendez-vous Art Santé avec Lanyatura Tout au long de l’après-midi, vous pourrez également profiter d’un stand de friperie à prix libre, d’une buvette sucrée et d’un espace de lecture pour enfants.

Pont de la tortière, Nantes Nantes 44000


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