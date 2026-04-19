L’Anniversaire du Théâtre DuPont Pont de la tortière, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 14:00 – 20:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

Le Théâtre DuPont fête ses trois ans !Depuis 2023, le Théâtre DuPont a vu naître sous lui, de nombreuses rencontres entre artistes et spectateur·trice·s.Témoin de rires, d’émerveillements, de danses, de musiques et d’entraide, il continu de vibrer grâce aux évènements qu’il abrite.Pour l’occasion, la compagnie Coma Teatro a le plaisir de vous inviter à célébrer cet anniversaire ce samedi 25 avril ! Au programme :• 16H00 – Lecture de contes pour enfants – Margaux Coudray• 16h30 – Piñata d’anniversaire pour les enfants• 17h00 – Théâtre d’improvisation – Vicent Alvar• 18h00 – Hula-Hoop – Rendez-vous Art Santé avec Lanyatura Tout au long de l’après-midi, vous pourrez également profiter d’un stand de friperie à prix libre, d’une buvette sucrée et d’un espace de lecture pour enfants.

Pont de la tortière, Nantes Nantes 44000



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