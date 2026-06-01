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L’ANTIDOTE exposition Amasada de Bendada et Gritcorp Floirac

L’ANTIDOTE exposition Amasada de Bendada et Gritcorp Floirac

L’ANTIDOTE exposition Amasada de Bendada et Gritcorp Floirac lundi 22 juin 2026.

Adresse : Le Cantou et Chapelle Saint Roch

Ville : 46600 Floirac

Département : Lot

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Floirac

L’ANTIDOTE exposition Amasada de Bendada et Gritcorp

Le Cantou et Chapelle Saint Roch Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 17:00:00
fin : 2026-06-28 20:30:00

Date(s) :
2026-06-22

Fruit d'une collaboration entre Bendada et Gritcorp, se déploie en 2 installations présentées simultanément, chacune explorant une forme distincte de participation

Fruit d'une collaboration entre Bendada et Gritcorp, se déploie en 2 installations présentées simultanément, chacune explorant une forme distincte de participation

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Le Cantou et Chapelle Saint Roch Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90 

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English :

Fruit d'a collaboration between Bendada and Gritcorp, unfolds in 2 installations presented simultaneously, each exploring a distinct form of participation

L’événement L’ANTIDOTE exposition Amasada de Bendada et Gritcorp Floirac a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne

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