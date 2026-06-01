L’ANTIDOTE exposition Amasada de Bendada et Gritcorp Floirac
L’ANTIDOTE exposition Amasada de Bendada et Gritcorp Floirac lundi 22 juin 2026.
Floirac
L’ANTIDOTE exposition Amasada de Bendada et Gritcorp
Le Cantou et Chapelle Saint Roch Floirac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 17:00:00
fin : 2026-06-28 20:30:00
Date(s) :
2026-06-22
Fruit d'une collaboration entre Bendada et Gritcorp, se déploie en 2 installations présentées simultanément, chacune explorant une forme distincte de participation
Fruit d'une collaboration entre Bendada et Gritcorp, se déploie en 2 installations présentées simultanément, chacune explorant une forme distincte de participation
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Le Cantou et Chapelle Saint Roch Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90
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English :
Fruit d'a collaboration between Bendada and Gritcorp, unfolds in 2 installations presented simultaneously, each exploring a distinct form of participation
L’événement L’ANTIDOTE exposition Amasada de Bendada et Gritcorp Floirac a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne
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