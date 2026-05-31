L’ANTR’ACT en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux
L’ANTR’ACT en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux dimanche 21 juin 2026.
L’ANTR’ACT en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 16h55 Place de la Mairie Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:55:00+02:00 – 2026-06-21T17:25:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:55:00+02:00 – 2026-06-21T17:25:00+02:00
L’Antr’Act est une structure isséenne qui propose des ateliers de théâtre, d’improvisation et de comédie musicale, pour enfants, adolescents et adultes : c’est une belle opportunité pour tous.tes de lâcher prise, se dépasser et prendre confiance, via une pratique artistique variée.
L’association propose différents types de représentations, à chaque fois sous signe d’enthousiasme et de passion. Transmettre des émotions et partager le plaisir de jouer avec son public fait partie de l’ADN d’Antr’Act : c’est pourquoi elle soutient des actions de solidarité, via des représentations permettant un échange entre les comédien.nes et des structures d’entraide (EHPAD, résidence sénior…) : et le 21 juin, c’est une occasion pour ses membres de vous présenter leur show… !
Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France
Dimanche 21 juin 2026, Le Réacteur présente L’ANTR’ACT à la fête de la musique
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