L’apéro Moulin à paroles Le Moulin d’Eymet Eymet
samedi 12 septembre 2026 · Le Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
L’apéro Moulin à paroles
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12
L’apéro Moulin à paroles sera cette fois-ci consacré à la nature pour la journée éco-citoyenne organisée par la ville d’Eymet. .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : L’apéro Moulin à paroles
L’événement L’apéro Moulin à paroles Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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