L’apéro Moulin à paroles Le Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

L’apéro Moulin à paroles

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

L’apéro Moulin à paroles sera cette fois-ci consacré à la nature pour la journée éco-citoyenne organisée par la ville d’Eymet. .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : L’apéro Moulin à paroles

L’événement L’apéro Moulin à paroles Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides