L’APÉROMANCE AVEC L’AUTRICE EVA BRIL Montpellier

L’APÉROMANCE AVEC L’AUTRICE EVA BRIL

2 Rue Montpellieret Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Atelier Lecture avec Laurence Lunelle Une rencontre privilégiée autour de ses deux ouvrages L’Envers de l’école et Voyage au bout de son être .

Un temps d’échange et d’exploration personnelle.

L’Apéromance avec l’autrice Eva Bril Un format d’afterwork littéraire disruptif.

Autour de son roman (Tuer) Tu es le temps que tu n’as pas , Eva Bril propose des ateliers d’écriture spontanée et des jeux de réflexion pour libérer la parole sur la charge mentale et le rapport au temps.

Formule 25€ Atelier + livre dédicacé + infusion et biscuits + loterie (3 lots à gagner). Réservation au 06.85.60.37.61. .

2 Rue Montpellieret Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 60 37 61 info@infusemontpellier.fr

