L’appareil, stage photo #1, Fabrique pola, Bordeaux

L’appareil, stage photo #1 18 avril et 27 juin Fabrique pola Gironde

70 € / 50 € tarif réduit RSA, ARE, AAH, étudiants / 42 € carte jeune + adhésion jour : 5 € / Adhésion 35 € possible en soutien à notre association d’intérêt général pour ceux qui le souhaitent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Objectif / contenu

Mieux maîtriser son appareil numérique et/ou argentique et comprendre les principes de la photographie.

• Les fondamentaux : diaphragme, vitesse, sensibilité et netteté,

• Comprendre l’interface de son appareil et naviguer dans les menus,

• Expérimenter différents réglages et analyser les résultats.

Des supports techniques vous seront envoyés en fin de stage

Informations pratiques

Accueil présentation / thé / café à partir de 9h

Durée atelier : 9h30 à 12h30

Effectif : 8 participants, à partir de 15 ans.

Photographe formateur : Élisabeth Thiallier ou Catherine Caillé

Lieu : Fabrique pola

Matériel requis

Appareil photo numérique et/ou argentique, débrayable en mode manuel*. Smartphone avec mode pro (*), batteries chargées !

* Si vous n’avez pas d’appareil disponible, le Labo peut vous en prêter un pour la durée de la séance.

Calendrier

Le samedi 18 avril ou 27 juin de 9h à 12h30

N’hésitez pas à nous contacter pour vous assurer que cet atelier correspond à vos besoins.

Si vous pratiquez déjà le mode manuel, préférez le stage # 2 la lumière + d’info contact@lelabophoto.com.

Fabrique pola Fabrique pola, Z.A. Brazza, 10 quai de brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@lelabophoto.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646854812 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.com/ateliers/mini-stage-appareil/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/592885-f-25-04-26-stage-1-l-appareil-photo »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/667029-f-27-06-26-stage-1-l-appareil-photo »}] [{« link »: « mailto:contact@lelabophoto.com »}]

Une matinée pour apprivoiser son appareil photo et sortir du tout automatique. Mieux comprendre les réglages iso, diaphragme, vitesses, netteté pour plus de créativité. photographie atelier photo

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