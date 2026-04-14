L’appareil, stage photo #1, Fabrique pola, Bordeaux
L’appareil, stage photo #1, Fabrique pola, Bordeaux samedi 18 avril 2026.
L’appareil, stage photo #1 18 avril et 27 juin Fabrique pola Gironde
70 € / 50 € tarif réduit RSA, ARE, AAH, étudiants / 42 € carte jeune + adhésion jour : 5 € / Adhésion 35 € possible en soutien à notre association d’intérêt général pour ceux qui le souhaitent.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00
Objectif / contenu
Mieux maîtriser son appareil numérique et/ou argentique et comprendre les principes de la photographie.
• Les fondamentaux : diaphragme, vitesse, sensibilité et netteté,
• Comprendre l’interface de son appareil et naviguer dans les menus,
• Expérimenter différents réglages et analyser les résultats.
Des supports techniques vous seront envoyés en fin de stage
Informations pratiques
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Accueil présentation / thé / café à partir de 9h
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Durée atelier : 9h30 à 12h30
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Effectif : 8 participants, à partir de 15 ans.
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Photographe formateur : Élisabeth Thiallier ou Catherine Caillé
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Lieu : Fabrique pola
Matériel requis
Appareil photo numérique et/ou argentique, débrayable en mode manuel*. Smartphone avec mode pro (*), batteries chargées !
* Si vous n’avez pas d’appareil disponible, le Labo peut vous en prêter un pour la durée de la séance.
Calendrier
Le samedi 18 avril ou 27 juin de 9h à 12h30
N’hésitez pas à nous contacter pour vous assurer que cet atelier correspond à vos besoins.
Si vous pratiquez déjà le mode manuel, préférez le stage # 2 la lumière + d’info contact@lelabophoto.com.
Fabrique pola Fabrique pola, Z.A. Brazza, 10 quai de brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@lelabophoto.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646854812 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.com/ateliers/mini-stage-appareil/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/592885-f-25-04-26-stage-1-l-appareil-photo »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/667029-f-27-06-26-stage-1-l-appareil-photo »}] [{« link »: « mailto:contact@lelabophoto.com »}]
Une matinée pour apprivoiser son appareil photo et sortir du tout automatique. Mieux comprendre les réglages iso, diaphragme, vitesses, netteté pour plus de créativité. photographie atelier photo
© Labophoto
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