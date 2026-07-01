L’après-midi des super-pouvoirs !, Parc départemental du Sausset, Aulnay-sous-Bois

Informations pratiques

L’après-midi des super-pouvoirs ! Mercredi 8 juillet, 16h00 Parc départemental du Sausset Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Êtes-vous certains de bien connaître les insectes ? Malgré leur habituelle petite taille et leur contact familier avec l’humain, les insectes sont bien plus impressionnants qu’ils ne le semblent. Doués d’une capacité d’adaptation et d’évolution, ils surprennent et fascinent. Laissez-vous captiver par les histoires de François Lasserre, entomologiste et auteur de nombreux ouvrages, qui avec humour vous fera découvrir les super-pouvoirs des petites bêtes qui nous entourent.

Parc départemental du Sausset Avenue Raoul Dufy 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Gros Saule Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 29 20 80 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr Venir en transports en commun

RER

Ligne B : arrêt « Villepinte – Parc du Sausset « (au cœur du parc).

Autobus

Ligne 45 : arrêt « Poisson »

Lignes 607 / 609 / 615 /617 / 642 : arrêt « Gare RER de Villepinte – Parc du Sausset »

Venir en voiture

– Autoroute A3 : sortie RN2 Aulnay Z.I.

– Autoroute A104 : sortie n°1 – Parc départemental du Sausset

– RN2 : Sortie Parc départemental du Sausset

Venir en vélo

Des parking à vélos vous attendent dans le parc à proximité de la buvette et des aires de jeux.

Mini-causeries familiales de 30 minutes sur les super pouvoirs des petites bêtes insectes superpouvoirs

Gilles Macagno