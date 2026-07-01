Marcher à voix haute, Parc départemental du Sausset, Aulnay-sous-Bois
dimanche 12 juillet 2026 · Parc départemental du Sausset · Aulnay-sous-Bois
Informations pratiques
Marcher à voix haute Dimanche 12 juillet, 16h00 Parc départemental du Sausset Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00
Pour que la poésie soit accessible à toutes et tous, Anne Mulpas et Benedicte Lesenne propose une balade sensible au coeur du parc ponctuée de lectures de poèmes de leur composition inspirés de la nature et des lieux parourus. Et si le coeur vous en dit, restez avec elles en fin de parcours pour l’écriture collective du poème du jour…
Parc départemental du Sausset Avenue Raoul Dufy 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Gros Saule Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 29 20 80 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr Venir en transports en commun
RER
Ligne B : arrêt « Villepinte – Parc du Sausset « (au cœur du parc).
Autobus
Ligne 45 : arrêt « Poisson »
Lignes 607 / 609 / 615 /617 / 642 : arrêt « Gare RER de Villepinte – Parc du Sausset »
Venir en voiture
– Autoroute A3 : sortie RN2 Aulnay Z.I.
– Autoroute A104 : sortie n°1 – Parc départemental du Sausset
– RN2 : Sortie Parc départemental du Sausset
Venir en vélo
Des parking à vélos vous attendent dans le parc à proximité de la buvette et des aires de jeux.
Balade poétique à deux voix et atelier d’écriture collective déambulation balade poétique
Compagnie Pomoa