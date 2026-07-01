Marcher à voix haute, Parc départemental du Sausset, Aulnay-sous-Bois

Informations pratiques

Marcher à voix haute Dimanche 12 juillet, 16h00 Parc départemental du Sausset Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Pour que la poésie soit accessible à toutes et tous, Anne Mulpas et Benedicte Lesenne propose une balade sensible au coeur du parc ponctuée de lectures de poèmes de leur composition inspirés de la nature et des lieux parourus. Et si le coeur vous en dit, restez avec elles en fin de parcours pour l’écriture collective du poème du jour…

Parc départemental du Sausset Avenue Raoul Dufy 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Gros Saule Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 29 20 80 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr Venir en transports en commun

RER

Ligne B : arrêt « Villepinte – Parc du Sausset « (au cœur du parc).

Autobus

Ligne 45 : arrêt « Poisson »

Lignes 607 / 609 / 615 /617 / 642 : arrêt « Gare RER de Villepinte – Parc du Sausset »

Venir en voiture

– Autoroute A3 : sortie RN2 Aulnay Z.I.

– Autoroute A104 : sortie n°1 – Parc départemental du Sausset

– RN2 : Sortie Parc départemental du Sausset

Venir en vélo

Des parking à vélos vous attendent dans le parc à proximité de la buvette et des aires de jeux.

Balade poétique à deux voix et atelier d’écriture collective déambulation balade poétique

Compagnie Pomoa