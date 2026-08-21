AGENDA · Grande-Synthe
L’AQUAVIVARIUM, Centre Albert Camus, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Centre Albert Camus · Grande-Synthe
Informations pratiques
L’AQUAVIVARIUM 19 et 20 septembre Centre Albert Camus Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Terrariophiles et aquariophiles vous font découvrir le monde sous-marin et le monde des insectes et autres reptiles.
Centre Albert Camus 3 Rue George Sand, 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Albeck Nord Hauts-de-France
Terrariophiles et aquariophiles vous font découvrir le monde sous-marin et le mondes des insectes et autres reptiles.
©Association AATGS
À voir aussi à Grande-Synthe (Nord)
- Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe 23 août 2026
- VISITE DU VERGER DU PUYTHOUCK, Verger, Grande-Synthe 23 août 2026
- SORTIE INTER QUARTIER A LILLE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 24 août 2026
- GYM DOUCE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 1 septembre 2026
- GYM DOUCE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe 1 septembre 2026