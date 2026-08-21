L’AQUAVIVARIUM, Centre Albert Camus, Grande-Synthe

Informations pratiques

L’AQUAVIVARIUM 19 et 20 septembre Centre Albert Camus Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Terrariophiles et aquariophiles vous font découvrir le monde sous-marin et le monde des insectes et autres reptiles.

Centre Albert Camus 3 Rue George Sand, 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Albeck Nord Hauts-de-France

Terrariophiles et aquariophiles vous font découvrir le monde sous-marin et le mondes des insectes et autres reptiles.

©Association AATGS