LARA FABIAN ZENITH DE PAU Pau

LARA FABIAN

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson revient sur scène à Paris pour un concert inédit ! Après avoir conclu sa tournée BEST OF en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre Ta peine , un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane.

Depuis ses débuts en 1991 avec son premier album français qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, jusqu’à ses succès internationaux comme Je t’aime et La Différence , Lara Fabian a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Sa carrière musicale est marquée par des albums emblématiques tels que Pure , Nue et ‘Ma Vie Dans la Tienne’, ainsi que par son engagement en tant que coach dans des émissions telles que La Voix et la Star Académie . .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LARA FABIAN

L’événement LARA FABIAN Pau a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Pau