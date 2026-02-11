LARA FABIAN ZENITH DE PAU Pau
LARA FABIAN ZENITH DE PAU Pau jeudi 5 novembre 2026.
LARA FABIAN
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson revient sur scène à Paris pour un concert inédit ! Après avoir conclu sa tournée BEST OF en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre Ta peine , un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane.
Depuis ses débuts en 1991 avec son premier album français qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, jusqu’à ses succès internationaux comme Je t’aime et La Différence , Lara Fabian a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Sa carrière musicale est marquée par des albums emblématiques tels que Pure , Nue et ‘Ma Vie Dans la Tienne’, ainsi que par son engagement en tant que coach dans des émissions telles que La Voix et la Star Académie . .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LARA FABIAN
L’événement LARA FABIAN Pau a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Pau