Lara Fabian, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Lara Fabian Mercredi 21 octobre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

39 € à 110 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T22:00:00+02:00

Concert

Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson, revient en tournée pour une série de concerts inédits. Après avoir conclu sa tournée « BEST OF » en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre « Ta peine », un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

