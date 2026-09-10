L’Arbre à danser – Le grand bal L’Étage Rennes

Informations pratiques

Bal de rue

Compagnie Système B

L’Arbre à Danser est un bal de rue où quatre musiciens et deux danseuses transportent le public sur des rythmes venant des quatre coins du monde. Issues de collectes auprès des habitant·es et accessibles à tou·tes, les danses du répertoire immergent le public dans une expérience collective unique.

L’espace public se transforme en une scène vivante, où chacun·e trouve sa place, s’approprie chaque danse et partage un moment libérateur, dépaysant et joyeux !

Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #7