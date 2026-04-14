L’arbre monde, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

L’arbre monde Mercredi 29 avril, 16h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:40:00+02:00

Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:40:00+02:00

Dans le cadre de la fête de la danse, rencontrez trois personnages étonnants et entrez dans la danse !Dans leur univers magique, il existe un arbre merveilleux qui, dans ses branches, abrite neuf mondes. Du monde de la Nuit au monde du Partage, du monde de la Douceur au monde du Feu, les enfants explorent des qualités de mouvement et des imaginaires variés.Accompagnée par deux musiciens, une conteuse/danseuse fait voyager les enfants participants dans l’univers magique de l’Arbre Monde. Dans ce bal conté, chacun est invité à tendre l’oreille, à entrer dans la danse en se laissant porter par les mots et les notes … de branches en branches

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/larbre-monde »}]

Un bal conté pour danser et chanter pour fêter la danse.

© Pierre Coustham