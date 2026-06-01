L’arbrisseau fait son show – Centre Culturel et Social l’Arbrisseau, Le Grand Sud, Lille

L’arbrisseau fait son show – Centre Culturel et Social l’Arbrisseau Vendredi 12 juin, 18h30 Le Grand Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Comme chaque année, le Centre Social et Culturel de l’Arbrisseau présente son Printemps de l’Arbrisseau : quatre jours d’événements et de festivités à Lille Sud. Kermesse, spectacles, temps forts, forum… et un spectacle exceptionnel le vendredi 12 juin au Grand Sud.

Gratuit

Tout public

Vendredi 12 juin, 18 h 30

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320888990 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Comme chaque année, le Centre Social et Culturel de l’Arbrisseau présente son Printemps de l’Arbrisseau : quatre jours de festivités à Lille Sud & un spectacle le vendredi 12 juin au Grand Sud.

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