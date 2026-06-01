Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue Dimanche 28 juin, 10h00, 11h00 Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

Spectacle pour les tout-petits et leurs parents « Fil de soi » par la Compagnie de la Vache bleue. Une petite envolée poétique sur la confiance. La confiance que l’on accorde à l’autre et qui se façonne et se tisse dès la naissance, pour pouvoir bien grandir dans un environnement serein. Comme un lien, un fil qui nous lie… Par Marie Prete, comédienne et conteuse

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « email », « value »: « reservationmhc@mairie-lille.fr »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

Un dimanche contée à Comtesse autour de l’exposition « trésors de laine et de soie »

Compagnie la Vache Bleue