Informations pratiques

Montpellier

L’ARC DE TRIOMPHE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Rue Foch Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Vous en rêviez, l’office du tourisme de Montpellier l’a fait ! Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront au sommet de l’arc de triomphe de la ville.

Réservation obligatoire à venir

Envie d’un selfie inoubliable ? Gravissez les marches qui mènent au sommet de l’Arc de triomphe et laissez vous conter l’histoire de la place du Peyrou.

20 min

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

de 10h à 13h et de 14h à 19h toutes les 20 min

RDV

au pied de l’Arc de Triomphe rue Foch .

Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You dreamed of it, the Montpellier tourist office has done it! Come and climb the 90 steps that will take you to the top of the city’s triumphal arch.

L’événement L’ARC DE TRIOMPHE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER