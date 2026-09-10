L’ARC DE TRIOMPHE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
L’ARC DE TRIOMPHE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Rue Foch Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Vous en rêviez, l’office du tourisme de Montpellier l’a fait ! Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront au sommet de l’arc de triomphe de la ville.
Réservation obligatoire à venir
Envie d’un selfie inoubliable ? Gravissez les marches qui mènent au sommet de l’Arc de triomphe et laissez vous conter l’histoire de la place du Peyrou.
20 min
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
de 10h à 13h et de 14h à 19h toutes les 20 min
RDV
au pied de l’Arc de Triomphe rue Foch .
Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English :
You dreamed of it, the Montpellier tourist office has done it! Come and climb the 90 steps that will take you to the top of the city’s triumphal arch.
L’événement L’ARC DE TRIOMPHE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER
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