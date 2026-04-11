La Teste-de-Buch

L’arrivée du train sous Napoléon III

13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Voyagez comme à la Belle Époque et partez à la découverte d’une facette insolite de l’histoire de La Teste-de-Buch au temps du Second Empire.

Au fil de la visite, laissez-vous transporter dans une période où la ville se transforme, entre essor du chemin de fer et développement de la station balnéaire. Des comédiens en tenue d’époque vous accompagnent tout au long du parcours et donnent vie aux personnages et aux anecdotes de cette époque.

Une immersion vivante et originale pour revivre l’atmosphère élégante et animée de la fin du XIXᵉ siècle.

Minimum 8 personnes, maximum 20 personnes.

Sur réservation obligatoire. RDV sur le quai de la gare de La Teste de Buch, direction Bordeaux. .

13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

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English : L’arrivée du train sous Napoléon III

L’événement L’arrivée du train sous Napoléon III La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Teste-de-Buch