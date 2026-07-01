Larry Gillespie trio Le Melville Paris

Informations pratiques

Larry Gillespie (Trompette et vocal) qui a joué dans le big band de Ray Charles, de Woody Herman, ainsi qu’avec nombre de musiciens français et internationaux est de retour en France après son premier séjour dans les années 90. Son French trio joue principalement le Jazz West Coast des années 50 et 60 dont Chet Baker et Art Pepper sont parmi les illustres représentants, mais aussi des arrangements et des compositions de Laurent Katz . Un jazz toujours mélodique qui swingue intensément.

Larry Gillespie : trompette, chant

Laurent Katz : piano

Jean Pierre Rebillard : contrebasse

Larry Gillespie, trompettiste de talent, revient en France ! Avec son French trio, il réchauffe le jazz West Coast des années 50-60, avec une touche swing et des compos de Laurent Katz.

Le mercredi 09 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T20:30:00+02:00_2026-09-09T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6013



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