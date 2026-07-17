L’art de la coutellerie avec Adrien Boulmer Coutelier Adrien Boulmer Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Vicq-sur-Gartempe

L’art de la coutellerie avec Adrien Boulmer

Coutelier Adrien Boulmer 22 lieu-dit La Balière Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Ancien tailleur de pierre, Adrien Boulmer a opéré une reconversion remarquable en rencontrant Michel Delanghe, coutelier d’art, dont il a repris l’atelier après s’être formé à ses côtés et avoir obtenu son CAP.

Dans son atelier, il vous expliquera les principales étapes de fabrication couteaux fixes, pliants et de table, travaillant aussi bien l’acier inoxydable que le damas, et associant le métal au bois, à la corne ou à l’os pour créer des pièces à la fois fonctionnelles et esthétiques. Une découverte exceptionnelle pour saluer le savoir-faire traditionnel du chatelleraudais. .

Coutelier Adrien Boulmer 22 lieu-dit La Balière Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : L’art de la coutellerie avec Adrien Boulmer

L’événement L’art de la coutellerie avec Adrien Boulmer Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne