Food truck fermier Vicq-sur-Gartempe
mercredi 19 août 2026 · Vicq-sur-Gartempe
Informations pratiques
Vicq-sur-Gartempe
Food truck fermier
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22
Le food truck O’Fermier Gourmand sera présent sur la place du bourg au mois d’août pour venir profiter des produits de la ferme et des producteurs locaux:
– le mercredi 19 août 18h-22h
– le jeudi 20 août 11h-14h
– le vendredi 21 août 18h-22h
– le samedi 22 août 11h-22h
Burgers du producteur, frites maison, paninis, wraps, salades, etc…
Renseignements et réservations: 06-33-86-48-57 .
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 86 48 57
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English : Food truck fermier
L’événement Food truck fermier Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-08-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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