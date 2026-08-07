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Food truck fermier Vicq-sur-Gartempe

mercredi 19 août 2026 · Vicq-sur-Gartempe

Food truck fermier Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place du bourg
Ville
86260 Vicq-sur-Gartempe
Département
Vienne
Tarif

Vicq-sur-Gartempe

Food truck fermier

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

Le food truck O’Fermier Gourmand sera présent sur la place du bourg au mois d’août pour venir profiter des produits de la ferme et des producteurs locaux:
– le mercredi 19 août 18h-22h
– le jeudi 20 août 11h-14h
– le vendredi 21 août 18h-22h
– le samedi 22 août 11h-22h
Burgers du producteur, frites maison, paninis, wraps, salades, etc…
Renseignements et réservations: 06-33-86-48-57   .

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 86 48 57 

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English : Food truck fermier

L’événement Food truck fermier Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-08-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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