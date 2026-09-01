L’art de la rencontre Au marché ! Galerie Georges Pompidou Anglet

Informations pratiques

Anglet

L’art de la rencontre Au marché !

Galerie Georges Pompidou Allée des Cèdres Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite singulière, par Jean-Philippe Mercé, conseiller pédagogique en arts plastiques et formateur en histoire de l’art.

De l’étal à la galerie, une visite résolument subjective de l’exposition Tutti Frutti proposée par Jean-Philippe Mercé.

Dans le cadre de la clôture de l’exposition et des Journées européennes du patrimoine. .

Galerie Georges Pompidou Allée des Cèdres Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’art de la rencontre Au marché !

L’événement L’art de la rencontre Au marché ! Anglet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Anglet