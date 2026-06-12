Langogne

L’ART DÉCO À LANGOGNE

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07

L’Art Déco a plus de 100 ans !

En 1925, à Paris, se tient l’exposition internationale des Arts Décoratifs et Industriels qui marquera le point d’orgue du mouvement Art Déco .

A Langogne, comme partout ailleurs, ce nouvel art de vivre s’invitera à l’extérieur comme à l’intérieur de nos demeures…

Gratuit, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme .

Proposées par les Amis du Patrimoine.

L’Art Déco a plus de 100 ans !

En 1925, à Paris, se tient l’exposition internationale des Arts Décoratifs et Industriels qui marquera le point d’orgue du mouvement Art Déco .

A Langogne, comme partout ailleurs, ce nouvel art de vivre s’invitera à l’extérieur comme à l’intérieur de nos demeures…

Accompagnez-nous pour découvrir les traces de ce mouvement à travers les rues de la ville…

Gratuit, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

Proposées par l’association les Amis du Patrimoine . .

11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

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English :

Art Deco is over 100 years old!

In 1925, the International Exhibition of Decorative and Industrial Arts was held in Paris, marking the high point of the Art Deco movement.

In Langogne, as elsewhere, this new art of living was to be seen both inside and out?

Free of charge, registration required at the Tourist Office.

Organized by Les Amis du Patrimoine.

L’événement L’ART DÉCO À LANGOGNE Langogne a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne