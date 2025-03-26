L’ART DU COUPLE – ZENITH DE PAU Pau

L’ART DU COUPLE Début : 2027-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

S’aimer c’est facile, mais se supporter ?L’amour est une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher.Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé pratiquer le silence est légèrement risqué ?Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !).Une comédie pétillante et sexy qui booste votre libido, déjà plus de 250.000 spectateurs !

