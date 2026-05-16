Hérépian

L’ART DU FEU AU MUSÉE

Avenue de la Gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

L’ART DU FEU L’Evènement autour du métal

Les 11 et 12 juillet, vivez L’Art du Feu !

Forge, métal en fusion, soudure artistique et créations originales une dizaine d’artisans d’art partageront en direct leur passion et leurs techniques lors d’un week-end spectaculaire.

Tout public. Gratuit. Possibilité restauration sur place

Association Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire

06 26 73 47 42

L’ART DU FEU L’Evènement autour du métal

Les 11 et 12 juillet, vivez L’Art du Feu !

Forge, métal en fusion, soudure artistique et créations originales une dizaine d’artisans d’art partageront en direct leur passion et leurs techniques lors d’un week-end spectaculaire. Démonstrations, expositions et échanges avec les artistes rythmeront cet événement ouvert à tous, dédié aux savoir-faire du métal.

Esplanade du Musée

Tout public. Gratuit. Possibilité restauration sur place

Association Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire

06 26 73 47 42 ou asso.hpmc@gmail.com .

Avenue de la Gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95

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English :

THE ART OF FIRE? The Metal Festival

On July 11 and 12, experience The Art of Fire!

Forging, molten metal, artistic welding, and original creations: a dozen artisans will share their passion and techniques live during a spectacular weekend.

Open to all ages. Free admission. Food available on site

Hérépian Heritage Association and Bell Museum

06 26 73 47 42

L’événement L’ART DU FEU AU MUSÉE Hérépian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB