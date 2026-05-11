Le Mans

L’art du vitrail civil manceau du floral au végétal

13 Place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le premier quart du XXème siècle, grands magasins et sièges sociaux de grandes maisons d’assurances dotent leurs bâtiments d’importantes verrières qui assoient leur modernité et leur dynamisme. De l’ancien bâtiment des Dames de France (aujourd’hui BHV) au siège historique des mutuelles mancelles (aujourd’hui hôtel Mercure), déambulez à travers ces créations et découvrez pour la première fois dans cette visite exceptionnelle des maisons de particuliers où le végétal et le floral sont à l’honneur.

Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge .

13 Place de la République Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

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English :

L’événement L’art du vitrail civil manceau du floral au végétal Le Mans a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72