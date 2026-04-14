L’artisanat, première entreprise de Gaule ! [Visite flash], Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

L’artisanat, première entreprise de Gaule ! [Visite flash] Dimanche 14 juin, 16h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée et visite gratuites. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

En Gaule romaine, un nombre assez important de stèles funéraires montre le défunt tenant ses outils, ou encore pratiquant son métier.

Potiers, forgerons, sabotiers, scieurs de long, drapiers, foulons, peintres, bouchers et boutiquiers sont ainsi montrés à l’ouvrage, tandis que d’autres sont connus par leurs noms laissés sur leurs outils ou les objets qu’ils ont fabriqués.

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Photo : © MAN / Valorie Gô

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Venez à la rencontre des artisans de Gaule romaine grâce aux vestiges qu’ils nous ont laissés. archéologie musée saint-raymond

© MAN / Valorie Gô