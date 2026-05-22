CONCERT ENTRE GARONNE ET TAMISE ÉGLISE SAINT FRANÇOIS DE PAULE DES MINIMES Toulouse
CONCERT ENTRE GARONNE ET TAMISE ÉGLISE SAINT FRANÇOIS DE PAULE DES MINIMES Toulouse jeudi 11 juin 2026.
Toulouse
CONCERT ENTRE GARONNE ET TAMISE
ÉGLISE SAINT FRANÇOIS DE PAULE DES MINIMES 22 avenue du Général Bourbaki Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 21:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
La Chorale Populaire de Toulouse vous invite à un jeu d’écoute !
Pour composer ce programme, son chef, Éric Vignon, a marié la musique anglaise et la musique française de la Renaissance à nos jours. Le jeu consiste à écouter les morceaux choisis par deux, un français puis un anglais de la même époque, afin d’appréhender les différences d’esthétique.
Ainsi, J. Desprez est en regard de Th. Tallis, G. Costeley de J. Dowland, J. Ph. Rameau de G. F. Haendel, E. Elgar de D. de Séverac, R. Vaughan Williams de F. Poulenc et B. Britten de J. Busto.
Un dernier duo associe la chorale et L’atelier des Sacqueboutiers. Ils interprètent Funéral music of Queen Mary composé par H. Purcell. C’est l’une de ses œuvres les plus émouvantes, empreinte de solennité, composée pour les funérailles de la reine Mary II d’Angleterre, décédée de la variole en 1695. C’est aussi l’une des dernières compositions de Purcell, jouée lors de ses funérailles quelques mois plus tard. 16 .
ÉGLISE SAINT FRANÇOIS DE PAULE DES MINIMES 22 avenue du Général Bourbaki Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Chorale Populaire de Toulouse invites you to a listening game!
L’événement CONCERT ENTRE GARONNE ET TAMISE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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