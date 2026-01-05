Las Hermanas Caronni El espacio del tiempo Rouen
Las Hermanas Caronni El espacio del tiempo Rouen jeudi 12 mars 2026.
Las Hermanas Caronni El espacio del tiempo
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12 21:30:00
Date(s) :
2026-03-12
Durée 1h30, sans entracte
Un duo nourri d’Argentine autour de compositions solaires et nostalgiques.
Musiciennes et chanteuses à l’appétit musical immense, Las Hermanas Caronni aiment prendre la tangente à travers des influences qui célèbrent leurs origines argentines pour mieux les ornementer. Le violoncelle caméléon de Laura et la beauté grave de la clarinette basse de Gianna résonnent avec émotion. .
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Las Hermanas Caronni El espacio del tiempo
L’événement Las Hermanas Caronni El espacio del tiempo Rouen a été mis à jour le 2026-01-05 par Seine-Maritime Attractivité