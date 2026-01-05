Las Hermanas Caronni El espacio del tiempo Rouen

Las Hermanas Caronni El espacio del tiempo

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12 21:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Durée 1h30, sans entracte

Un duo nourri d’Argentine autour de compositions solaires et nostalgiques.

Musiciennes et chanteuses à l’appétit musical immense, Las Hermanas Caronni aiment prendre la tangente à travers des influences qui célèbrent leurs origines argentines pour mieux les ornementer. Le violoncelle caméléon de Laura et la beauté grave de la clarinette basse de Gianna résonnent avec émotion. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

