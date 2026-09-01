LAS MIGAS au Cirque Romanes Cirque Romanes Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Cirque Romanes · Paris
Informations pratiques
Avec élégance et audace, elles bousculent les codes pour revenir à l’essentiel : un flamenco plus intime, plus brut, où le chant et les cordes occupent une place centrale. Sensuel, moderne et vibrant, leur univers mêle tradition et liberté avec une identité singulière.
Sur scène, Marta Robles et Alicia Grillo sont aux guitares, Paula Ramírez au chant et Laura Pacios au violon. Elles seront accompagnées de Oriol Riart à la contrebasse.
Une formation qui fait résonner toute la richesse du flamenco d’aujourd’hui, entre émotion, virtuosité et modernité.
Marta Robles – guitare
Alicia Grillo – guitare
Paula Ramírez – voix
Laura Pacios – violon
Oriol Riart – contrebasse
Aujourd’hui, Las Migas s’impose comme l’un des groupes les plus reconnus de la scène flamenco espagnole. Lauréates d’un deuxième Latin Grammy du Meilleur Album de Flamenco pour Flamencas.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 20h00 à 23h30
payant PLEIN TARIF : 33 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T23:30:00+02:00
Cirque Romanes Boulevard de l’Amiral Bruix 75116 Paris
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