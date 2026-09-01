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LAS MIGAS au Cirque Romanes Cirque Romanes Paris

vendredi 25 septembre 2026 · Cirque Romanes · Paris

LAS MIGAS au Cirque Romanes Cirque Romanes Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Cirque Romanes
Adresse
Boulevard de l'Amiral Bruix
Ville
75116 Paris
Département
Paris
Tarif
PLEIN TARIF : 33 EUR

Avec élégance et audace, elles bousculent les codes pour revenir à l’essentiel : un flamenco plus intime, plus brut, où le chant et les cordes occupent une place centrale. Sensuel, moderne et vibrant, leur univers mêle tradition et liberté avec une identité singulière.

Sur scène, Marta Robles et Alicia Grillo sont aux guitares, Paula Ramírez au chant et Laura Pacios au violon. Elles seront accompagnées de Oriol Riart à la contrebasse.

Une formation qui fait résonner toute la richesse du flamenco d’aujourd’hui, entre émotion, virtuosité et modernité.

Marta Robles – guitare

Alicia Grillo – guitare

Paula Ramírez – voix

Laura Pacios – violon

Oriol Riart – contrebasse

Aujourd’hui, Las Migas s’impose comme l’un des groupes les plus reconnus de la scène flamenco espagnole. Lauréates d’un deuxième Latin Grammy du Meilleur Album de Flamenco pour Flamencas.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 20h00 à 23h30
payant PLEIN TARIF : 33 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T23:30:00+02:00

Cirque Romanes Boulevard de l’Amiral Bruix  75116 Paris


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