L’as-tu lu ?, Bibliothèque Champfleury, Avignon
mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque Champfleury · Avignon
Informations pratiques
L’as-tu lu ? Mercredi 21 octobre, 14h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:00:00+02:00
Autour d’un thé ou d’un café, venez partager vos coups de cœur, vos déceptions ou simplement écouter les avis des autres lecteurs dans une ambiance conviviale et sans jugement. Chaque mois, vos bibliothécaires sélectionneront pour vous la crème de l’actualité littéraire : romans francophones et étrangers, romans feel-good ou thrillers captivants, pépites de la rentrée, ou biographies marquantes.
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Club de lecture adultes Adulte Club de lecture
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